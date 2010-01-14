На Херсонщині підтоплено понад 1,3 тис. приватних будинків

У Херсонській області внаслідок сильних опадів підтоплено більше 1,3 тис. приватних будинків у трьох районах і місті Скадовськ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС облдержадміністрації, станом на 16.00 13 січня у Генічеському районі підтоплено 2 населених пункти (57 садиб), у Каланчацькому районі – 14 населених пунктів (544 садиби), у Скадовську 11 садиб, у Цюрупинському районі, в селищі Нова Маячка 700 садиб.