Тимошенко і Янукович мали б відпочити від політики

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ мали б відпочити від політики.

Про це В.ЛИТВИН заявив в ефірі телеканалу “1+1”.

На запитання, з ким з цих двох політиків на посаді прем’єр-міністра продуктивніше та ефективніше було б йому працювати у разі обрання його Президентом України, В.ЛИТВИН відповів: «Продуктивніше - з тим, хто, по-перше, заручиться підтримкою у Верховній Раді України, і хто припинить або не буде допускати імпровізацій та афер і буде діяти в межах Конституції».

На прохання все ж назвати прізвище політика, В.ЛИТВИН відповів: «Прізвище для мене значення абсолютно не має» і додав: «Найкраще було б, якби і ТИМОШЕНКО, і ЯНУКОВИЧ, перепочили і не колотили б країну".

За словами В.ЛИТВИНА, він розуміє реалії, а вони такі, що "ЯНУКОВИЧ і ТИМОШЕНКО повинні змагатися між собою за те, хто буде прем`єр-міністром України». «От вони на це націлені. Як кажуть, загострені на це», - додав голова ВР.