Янукович оголосить 2010 рік роком ветеранів

Лідер Партії регіонів, кандидат у президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що в разі обрання на посаду глави держави він оголосить 2010 рік роком ветеранів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це політик заявив сьогодні журналістам у Харкові, де перебуває з робочою поїздкою.

«Організаційно ми вже визначилися. Буде створена робоча група, яка підготує відповідні заходи до 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що найбільша увага у 2010 році ним буде приділена підвищенню рівня соціального захисту учасників бойових дій, ветеранів Великої Вітчизняної війни і дітей війни.