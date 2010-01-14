Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН назвав перші п’ять кроків, які він здійснить у разі обрання на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, в ефірі каналу «1+1» 13 січня В.ЛИТВИН наголосив на тому, що першим його кроком на посту Президента буде повернення влади у правове поле, зокрема, повернення людям права вибору, тобто скасування діючого закону про вибори до парламенту за пропорційною системою.

За його словами, наступним кроком буде подолання практики «дешевої робочої сили». Йдеться про те, пояснив В.ЛИТВИН, що має бути змінено законодавство і передбачено, що «частка заробітної плати у собівартості продукції повинна складати не 8%, як сьогодні, а 30%, як в усьому цивілізованому світі». Він додав, що в такому випадку середня заробітна плата складатиме 6 тис. грн.

Третім своїм кроком на посту Президента В.ЛИТВИН назвав заборону на продаж землі. За його словами, йдеться про «недопущення пройдисвітів до того, щоб вони заволоділи землею». «Землю і душу, і пам’ять батьків не продають», - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він наголосив на необхідності проведення інвентаризації землі у кожному населеному пункті. За його словами, та земля, яка була приватизована незаконно, має бути повернута народу. В.ЛИТВИН заявив, що іноземці «не повинні мати права купувати сільськогосподарські угіддя в Україні».

Четвертим кроком В.ЛИТВИН назвав «чітке розмежування бізнесу і влади, точніше, системи державного управління».

Він наголосив, що люди, які займаються бізнесом, «не повинні як мінімум три роки входити у владу». «Треба заборонити сідати на крупні фінансові потоки міліонерам з мільярдерами», - сказав голова ВР. За його словами, сьогодні таких прикладів «можна наводити багато». Він додав, що ці люди «з держави висмоктують останнє».

П’ятим кроком В.ЛИТВИНА, за його словами, стане заборона ввезення в Україну «неякісної продукції». За його словами, необхідно робити все для того, щоб стимулювати українського товаровиробника.

В.ЛИТВИН підкреслив, що «це непопулярні кроки», оскільки за «великими політичними силами» стоять ті люди, які живуть саме за рахунок тих сфер, де необхідно наводити порядок.

Як додав голова ВР, реалізація цих п’яти напрямків дозволить «морально оздоровити суспільство».

Відповідаючи на запитання, чи готовий він достроково скласти президентські повноваження, якщо не виконає своїх обіцянок, В.ЛИТВИН зазначив: «Я не сприймаю такої постановки питання». «Завжди те, що я беруся, я все довожу до кінця», - наголосив він.

Також В.ЛИТВИН сказав: «Якщо ти не впевнений в своїх діях, то чому ти йдеш на пост Президента України».