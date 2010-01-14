Після виборів відносини України та Росії покращають

Голова Державної думи РФ Борис ГРИЗЛОВ упевнений, що після виборів Президента України відношення між Україною і Росією поліпшуватимуться.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

«Більшість українців бачать у Росії свого партнера, свого доброго сусіда. У нас багато зв`язків, спільна історія. Думаю, що при новому Президенті відносини з Росією тільки поліпшуватимуться, погіршуватися вже нікуди», - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

Політик додав, що той, кого підтримають українські виборці, має відповідати їх «основним сподіванням», зокрема, про створення нормальної держави, яка підтримуватиме добросусідські відносини з Росією.

Він також вважає очевидним те, що нинішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не зможе бути переобраним на другий термін, оскільки весь період своєї роботи як глава держави «використовував проти своєї країни».

«Ні для кого не секрет, що Президент в Україні зміниться. ЮЩЕНКО ніяким чином не дістане підтримку населення», - сказав Б.ГРИЗЛОВ.

За словами спікера Держдуми, за ті п`ять років, які В.ЮЩЕНКО був Президентом, «він робив усе, щоб посваритися з Росією». «Цей Президент вже не дістане підтримки на нових виборах», – сказав Б.ГРИЗЛОВ.