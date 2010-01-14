Тимошенко: Україна стане повноправним членом ЄС

Кандидат у президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що протягом п’яти років свого президентства забезпечить набуття Україною повноправного членства у Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Протягом року я ставлю завдання підписати Угоду про політичну асоціацію між Україною і Європейським Союзом. І друге – я переконана, що ми також сформуємо необхідні передумови для створення зони вільної торгівлі між Україною і Європою", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр пообіцяла, що робитиме все для того, щоб за п’ять років її президентства Україна набула статус члена ЄС. "Я буду робити все для того, щоб за той термін, поки я буду перебувати на посаді Президента, Україна стала членом Європейського Союзу", - підкреслила вона.

За її словами, для досягнення такої мети Україна має обрати п’ять головних пріоритетів. Серед них Ю.ТИМОШЕНКО назвала відсторонення від влади олігархії, забезпечення сталого людського розвитку, енергетичної незалежності України, реформування медицини, освіти та науки, а також "створення Європи в Україні".

"Я вірю в те, що правильно обрані пріоритети, правильно побудована організаційна робота зможуть реально змінити ситуацію", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.