Янукович не виключає, що може перемогти вже у першому турі

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що за максимальної явки виборців 17 січня він може отримати перемогу на виборах Президента України вже у першому турі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кандидат на пост Президента заявив сьогодні на мітингу у Балаклії Харківської області.

«Я прошу підняти Харківщину, щоб ми перемогли вже у першому турі. Для нас дуже важливо, щоб явка на виборах була максимальною, і тоді ми матимемо можливість перемогти у першому турі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він зауважив, що якщо 17 січня цього досягти не вдасться, то вже тоді у другому турі «влада отримає вирок від українського народу».