Яценюк не підтримуватиме ні Тимошенко, ні Януковича

Кандидат на пост Президента України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК не підтримуватиме ні Юлію ТИМОШЕНКО, ні Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це він сказав на прес-конференції, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.

Він заявив, не буде “прем`єром ні при ЯНУКОВИЧІ, ні при ТИМОШЕНКО”. “Так само я не збираюся нікого з них підтримувати. Я можу підтримувати тільки Україну і той курс, з яким я йду на президентські вибори. А вони повинні відійти в минуле», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що його програма і виборча кампанія, на відміну від усіх його опонентів, є змістовною. «У мене була не «пластмасова» кампанія. Так, вона була непроста, тому що вона була змістовна, ідеологічна», - додав він.

За його словами, “штаби ТИМОШЕНКО та ЯНУКОВИЧА спрямували багато зусиль на те, щоби викинути «третього». Він додав, що «була побудована велетенська машина – я відчув на собі особисто всі «приємні і позитивні» речі цієї виборчої кампанії”. “Весь бруд, який міг бути, - все вилили”, - сказав він. За його словами, “такі правила української політики сьогодні”, але він “прийшов, щоб ці правила змінити”.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, виборча кампанія його опонентів “не мала змісту”. “Почитайте їхні програми: «за все хороше проти всього поганого», - додав він. При цьому він визнав: “Моя програма складна, бо вона змістовна, її треба читати і зрозуміти».

За його словами, коли він вів кампанію, то не обіцяв, бо “це зроблять ТИМОШЕНКО з ЯНУКОВИЧЕМ, бо у них це добре виходить”. Він додав, що хоче, щоб люди “пробудилися, піднялися з колін, усвідомили свою відповідальність не тільки за себе і свою сім`ю, але й за країну в цілому».

За словами А.ЯЦЕНЮКУ, він робив усе, щоб його “вибирали не за принципом “подобається чи не подобається”, а за принципом “здатна ця людина змінити країну чи не здатна”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що українцям вже досить обирати між меншим і більшим злом. «Як зло може бути меншим чи більшим? Воно просто зло. Яка різниця, яке воно? Вибір «або ТИМОШЕНКО, або ЯНУКОВИЧ» - це вибір одного й того самого – вибір зла. Я їх не розмежовую», - заявив він і додав, що не підтримає жодного з цих двох політиків.