Комунальні підприємства Києва отримали бюджетне фінансування

Комунальні підприємства Києва “Київпастранс”, “Київдорсервіс” та “Житлоінвестбуд-УКБ” отримали бюджетне фінансування після втручання прокуратури столиці.

Як повідомляє прес-служба прокуратури м. Києва, на виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо нормалізації казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 25 грудня 2009 р. та відповідно до доручення Генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА відомством було проведено перевірку в столичному Головному управлінні Державного казначейства України.

За її результатами до вказаного управління було внесено припис про забезпечення проведення видатків одержувачів бюджетних коштів названих комунальних підприємств столиці.

Як інформують у прокуратурі, на даний час припис виконано, зазначеним підприємствам проведено видатки на суму понад 20 млн. грн.