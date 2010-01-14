Зростання заборгованості Нафтогазу загрожує втратою ГТС

Кандидат на пост Президента Сергій ТІГІПКО вважає, що компанія «Нафтогаз України» є яскравим прикладом того, як погана політика може шкодити економіці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи заяву Секретаріату Президента про те, що в нинішньому році «Нафтогаз» змушений буде залучити додатково 4 млрд. дол. кредитів для розрахунків за поставки імпортного газу.

“НАК «Нафтогаз» зараз існує тільки завдяки кредитам. І винен в цьому, передусім, уряд, який проводить відверто популістську політику в газовій сфері”, - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що компанія не буде отримувати грошей за транзит газу у першому кварталі, в той час як ціна газу зросла майже в півтора рази. “При цьому уряд обіцяє зберегти тарифи для населення і промисловості на рівні минулого року. Єдине джерело платежів – кредити», - підкреслив С.ТІГІПКО.

На його думку, економіка затиснута в лещата газових домовленостей. «З одного боку - кабальний газовий контракт з Росією, з іншого - низькі ціни газу для населення і бюджетних організацій. Дотації повинні стосуватися тільки незаможних громадян, пільги на газ для всіх - це популізм чистої води», – вважає C.ТІГІПКО.

Він упевнений, що накопичення боргів і відсутність джерел їх погашення загрожує відбором майна «Нафтогазу» і навіть повною втратою газотранспортної системи.