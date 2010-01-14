Литвин прогнозує повторення сценарію 2004 року

Кандидат у президенти України, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Україні під час виборів 2010 року загрожує повторення сценарію 2004 року у важчому варіанті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА, про це він заявив сьогодні на зустрічі з мешканцями Луцька.

«Як мало хто, я знаю, що означає криза як та, що ми пережили у 2004-у. Тоді я взяв на себе відповідальність і зробив все, щоб не допустити громадянської війни в країні. Сьогодні, я звертаюся до всіх політиків, щоб вони не спекулювали майданами. Кандидати, які задля власної вигоди роздмухують конфлікти, наражаючи людей на небезпеку, не мають морального права претендувати на підтримку громадян», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що сьогодні українське суспільство розсварене і роз’єднане, і з кожним днем нагнітається те, що розділяє країну. За його словами, насамперед, треба говорити про те, що об’єднує, що консолідує, але щоб вести таку роботу, треба мати “мізки, сталеві нерви, колосальне терпіння і ставити інтереси людей вище за все».

В.ЛИТВИН також застерігає від можливих фальсифікацій на виборах. «Нові лазівки у виборчому законодавстві з’явилися у результаті голосування двох фракцій – ЯНУКОВИЧА і ТИМОШЕНКО. Тепер одні оформляють «мертві душі» у якості виборців, інші – організовують масове голосування на дому», - сказав він.

В.ЛИТВИН вважає, що вільне волевиявлення громадян може бути викривлене шляхом підробки бюлетенів, протоколів виборчих комісій і підкупу виборців.