Головне на 14 січня

Фінанси

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1435/8,1860 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 8,0870/8,1030 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли поточного мінімуму – 8,0735/8,0890 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 10:00 Національний банк України вийшов на ринок з продажем і купівлею доларів США за курсом 7,99/8,01 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2765/0,2780 грн./рубль, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2752/0,2760 грн./рубль. На момент закриття ціни досягли значень 0,2744/0,2753 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і становив 29,49 рубля за долар (-0,05).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,4522/1,4524 дол./євро, а на 15:15 впали до 1,4490/1,4492 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8190/11,8835 грн./євро, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пошли вниз – 11,7355/11,7585 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,6910/11,7175 грн./євро.

Національний банк України планує надавати комерційним банкам рефінансування у вигляді стабілізаційних і стимулюючих кредитів.

Це передбачено в розробленому Нацбанком проекті Положення про надання НБУ кредитів банкам з метою стабілізації їх роботи і стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Стабілізаційні кредити пропонується надавати строком на один рік (як одноразово, так і у формі кредитної лінії) банкам, які розробили програму фінансового оздоровлення.

Проектом передбачається, що Національний банк має право під час надання стабілізаційного кредиту встановити обмеження щодо діяльності банку, зокрема, шляхом призначення куратора банку, встановлення до банку додаткових вимог.

Стимулюючі кредити Нацбанк пропонує надавати з метою стимулювання кредитування економіки України на період її виходу на докризові параметри і сприяння банку у відновленні процесу кредитування довгострокової економічної програми вітчизняного товаровиробника.

Стимулюючі кредити планується надавати тільки тим банкам, які відповідають встановленим Нацбанком критеріям класифікації. Пропонується розподілити банки за класами А (найнадійніші), Б, В і Г.

Національний банк України сьогодні розіслав попереджувальні листи керівникам банків, які не дотримуються показника середньозваженого курсу гривні.

«Національний банк України за результатами аналізу здійснених 13 січня 2010 року банками операцій купівлі-продажу безготівкових доларів США за гривні зазначає, що поведінка банку, який Ви очолюєте, провокує погіршення на внутрішньому ринку країни, спотворюючи імідж банківської системи як найвпливовішої його ланки», – йдеться в листі Нацбанку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Нацбанк нагадав банкірам, що питанням визначення курсів купівлі й продажу іноземної валюти за гривні повинен займатися особисто керівник банку. Курси, які встановлює уповноважений банк, повинні визначатися банком із урахуванням орієнтирів, які Нацбанк щодня доводить до відома уповноважених банків.

«У разі подальшої дестабілізації банком, який Ви очолюєте, середньозважених котирувань гривні на міжбанківському валютному ринку Національний банк України розцінюватиме це як Вашу особисту політику, яка веде до руйнування макроекономічних передумов стабілізації й виходу економіки України з кризи», – йдеться в листі.

Новини ПЕК

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА за дорученням Президента Віктора ЮЩЕНКА взяла участь у Батумській енергетичній конференції«Розвиток Південного коридору – розвиток постачання енергоносіїв з Каспійського регіону», яка проходить в м. Батумі (Грузія).

Як повідомили УНІАН в прес-службі Апарату РНБОУ, під час виступу секретар РНБО наголосила, що Україна, яка є одним із засновників ініціативи з розвитку багатосторонньої співпраці країн Каспійсько-Чорноморсько-Балтійського регіону, неухильно відстоює принципи посилення енергетичної безпеки держав-учасниць та Європи в цілому.

Оцінюючи ситуацію в регіоні, Р.БОГАТИРЬОВА відзначила, що сучасна безпекова ситуація у Каспійському, Чорноморському та Балтійському регіонах характеризується наявністю політичних та економічних ризиків на шляху реалізації енергетичних проектів. Ці тенденції відстежуються у локальних конфліктах та при аналізі геополітичних стратегій РФ, США та ЄС щодо зазначених регіонів.

Відтак Київ переконаний, що нині необхідно усунути перешкоди підвищенню рівня енергетичної безпеки у регіоні. Серед них: залежність від постачання енергоносіїв з одного джерела, непрозорість механізмів ціноутворення на енергоносії, використання монопольного становища як важеля політичного та економічного тиску, підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.

У цьому контексті, за її словами, необхідно зосередити увагу на зменшенні однобічної залежності споживачів від видобувачів енергоресурсів, що перетворилася на проблему багатостороннього формату.

Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що подальшій політизації проблем можливо запобігти лише вдаючись до рівноправного діалогу між постачальниками, транзитерами і споживачами вуглеводнів, а також спираючись на їх взаємну відповідальність.

При цьому важливою складовою забезпечення енергетичної безпеки та незалежності будь-якої держави є диверсифікація джерел енергопостачання, а також стабільність і гарантованість транзиту енергоносіїв. Залежність від поставок енергоносіїв з інших країн та необхідність забезпечення безперебійного енергопостачання спонукає європейську спільноту приділяти значну увагу питанням розробки дієвих механізмів щодо зміцнення системи загальноєвропейської енергетичної безпеки. У свою чергу країни, що розміщені у центрі енергетичних маршрутів, повинні відігравати ключову роль як гарантів енергетичної безпеки у діалозі постачальників та споживачів.

Відтак у рамках реалізації енергетичної політики, спрямованої на утвердження України як надійного партнера в енергетичній сфері, наша держава активно опрацьовує питання організації нових маршрутів транспортування енергоносіїв з Каспійського та Близькосхідного регіонів, сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Логічним результатом спільної роботи стане об’єднання енергетичних просторів Чорноморського, Каспійського та Балтійського регіонів на регуляторній базі законодавства ЄС, зазначили в РНБО.

НКРЕ зменшила ліцензійний обсяг постачання газу за нерегульованим тарифом для НАК «Нафтогаз України» на 2 млрд. кубометрів – до 3,4 млрд. кубометрів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні комісії.

Скорочення ліцензійного обсягу ініціювала сама компанія у зв`язку з планами часткової передачі функцій із постачання газу за нерегульованим тарифом своєму дочірньому підприємству – «Нафтогазмережі».

Як уточнив у ході засідання комісії представник «Нафтогазу», в 2009 році компанія фактично поставила споживачам за нерегульованим тарифом близько 3,3 млрд. кубометрів газу.

Водночас комісія відклала до наступного засідання питання видачі ліцензій на постачання газу за нерегульованим тарифом для ДП «Нафтогазмережі» у зв`язку з необхідністю детальнішого ознайомлення з матеріалами з даного питання.

Промисловість

Виробництво легкових автомобілів в Україні в 2009 році, за оперативними даними, скоротилося на 83,6% порівняно з 2008 роком – до 65,646 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними асоціації, виробництво автобусів в Україні в 2009 році скоротилося на 86,5% порівняно з 2008 роком – до 1318 штук, а виробництво вантажних автомобілів – на 81,4%, до 2331 штуки.

У листопаді 2009 року промислове виробництво у країнах зони євро зросло на 1,0%, порівняно із жовтнем 2009 року, в ЄС-27 – на 0,9%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з листопадом 2008 року, в листопаді 2009 року промислове виробництво знизилось на 7,1% в зоні євро та на 6,4% в ЄС-27.

У листопаді 2009 року, порівняно з жовтнем 2009 року, виробництво в енергетичному секторі знизилося на 2,2% в зоні євро та на 1,7% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів зросло на 1,8% в зоні євро та на 1,7% в ЄС-27, товарів нетривалого використання зросло на 0,6% в зоні євро та на 0,5% в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів зросло на 1,1% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання зросло на 1,8% в єврозоні, але зменшилось на 0,5% в ЄС-27.

У листопаді, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно із жовтнем зареєстровано в Латвії (8,7%), Словенії (3,0%) та Естонії (2,9%).

Найбільше зниження продемонстрували Ірландія (-8,0%) та Португалія (-3,7%).

У листопаді 2009 року порівняно з листопадом 2008 року виробництво в енергетичному секторі знизилось на 6,2% в єврозоні та на 6,8% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 5,9% в обох зонах. Виробництво в сфері товарів нетривалого використання знизилось на 1,1% в обох зонах, виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 13,0% в єврозоні та на 11,1% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 8,7% в єврозоні та на 6,2% в ЄС-27.

У листопаді 2009 року, за наявними даними, промислове виробництво знизилося порівняно із листопадом-2008 в усіх країнах-членах, крім Польщі (7,3%), Румунії (4,4%) та Люксембургу (0,7%).

Найбільше зниження зареєстровано в Данії та Фінляндії (по “мінус” 14,4%), Естонії (“мінус” 13,7%) та Болгарії (“мінус” 12,1%).

Транспорт і зв`язок

Перші відключення нелегальних мобільних телефонів в Україні почнуться з 16 лютого, але дотримуючись терміну 90 днів із моменту отримання СМС-повідомлення про відключення. Про це УНІАН повідомили в прес-службі НКРЗ.

За даними прес-служби, в деяких ЗМІ з`явилася інформація про перенесення термінів відключення операторами мобільних телефонів, коди IMEI яких внесені до «сірого списку».

Тому комісія повідомляє, що ніяких рішень щодо скасування або перенесення терміну припинення надання телекомунікаційних послуг власникам мобільних телефонів, які потрапили в «сірий список», НКРЗ не приймала.

«Розуміючи всю відповідальність розсилки попереджувальних СМС-повідомлень, які можуть ввести в оману споживача й аби не допустити помилкового відключення телефонів, коди IMEI яких були несвоєчасно подані або взагалі не подані операторами в «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) для внесення до узагальненої бази даних, комісія зобов`язала операторів перевірити й узгоджувати з УДЦР «сірий список» узагальненої бази даних. Після чого продовжиться розсилка СМС-повідомлень про відключення», - констатував член НКРЗ Володимир ЗВЄРЄВ.

(УНІАН)