Анонс на 15 січня

Відбудеться брифінг та круглий стіл на тему: «Збереження зелених насаджень Києва - запорука екологічної безпеки киян».

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Громадські організації за підтримки Партії регіонів України пікетуватимуть КМУ, Генеральну прокуратуру України та Пенсійний фонд України з вимогою підвищити пенсії, перерахувавши їх у відповідності до закону про підвищення соціальних стандартів.

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Відбудеться брифінг на тему: «Вигідні вкладення особистих заощаджень у 2010 році: валюта, золото, фондовий ринок, нерухомість». У роботі візьме участь Микола Івченко, керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB.

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Почне роботу Пряма лінія читачів газети «Комсомольська Правда в Україні» за участю голови правління АК «Київенерго» Едуарда Соколовського. Питання: Яка ситуація з тепло- та електропостачанням столиці? Як енергетики борються з негодою? Що нового Компанія запропонує киянам цього року?

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Відбудеться конференція «Ринок нерухомості: підсумки 2009 року». Організатори - АН «Благовіст», АН Park Lane і ІАП «Столична нерухомість». Учасники: президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Андрій Шульга, ген.директор АН «Благовіст» Ірина Луханіна, гендиректор АН Park Lane Галина Мельникова і директор інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість» Володимир Германов.

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Прес-конференція на тему: «Травимо шкідників чи себе? Смертельні фуміганти. Хто наступний? ». Учасники: Тамара Підберезняк, президент ВГО «фумігаційна Асоціація»; Леонід Козаченко, президент ВГО «Українська аграрна конфедерація»; Віталій Апостолов, голова Держкомпідприємництва м. Києва; Олександр Демус, експерт в галузі фумігації.

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У Дніпропетровську, на заводі "Майстер-Профі Україна" відбудеться демонстрація виготовлення металоконструкцій навісу НСК "Олімпійський". Заплановано участь: міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрія Павленка, представників НСК "Олімпійський", АТ ХК "Київміськбуд", вітчизняних та закордонних субпідрядних і проектних організацій, державних науково-дослідних установ. У програмі: 9-30 - збір журналістів біля готелю "Академія" (вул. Карла Маркса 20); 10-00 - екскурсія по заводу; 11-00 - прес-конференція за участю міністра України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрія Павленка , президента АТ ХК "Київміськбуд" Василя Можара, керівників заводу "Майстер-Профі Україна".

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Міністр праці та соціальної політики України Людмила Денисова перебуватиме з робочою поїздкою в АРК.

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