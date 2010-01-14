Курс НБУ на 15.01.10

Офіційний курс НБУ на 15.01.10100 USD - 800.2400 (14 січня - 800.4000)100 EUR - 1159.2277 (14 січня - 1165.6225)10 RUR - 2.7191 (14 січня - 2.7003)Облікові курси банківських металів на 15.01.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-91027.30 (14 січня-90665.31)961 XAG 10 Срібло-1486.85 (14 січня-1468.73)962XPT10Платина-126517.94(14 січня-125102.52)964 XPD 10 Паладій-34330.30 (14 січня-33696.84)

Офіційний курс НБУ на 15.01.10 100 USD - 800.2400 (14 січня - 800.4000) 100 EUR - 1159.2277 (14 січня - 1165.6225) 10 RUR - 2.7191 (14 січня - 2.7003) Облікові курси банківських металів на 15.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-91027.30 (14 січня-90665.31) 961 XAG 10 Срібло-1486.85 (14 січня-1468.73) 962XPT10Платина-126517.94(14 січня-125102.52) 964 XPD 10 Паладій-34330.30 (14 січня-33696.84)

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