Тимошенко подала позов до суду проти Ющенка

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО подала позов до Печерського районного суду Києва у зв’язку з поширенням Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ звинувачень щодо нібито її причетності до офшорних компаній.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ з посиланням на заступника керівника центрального виборчого штабу кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО Андрія ПОРТНОВА.

Він також поінформував, що Блок Юлії Тимошенко проводить моніторинг всіх невиконаних рішень судів за весь період перебування В.ЮЩЕНКА при владі.

За словами А.ПОРТНОВА, низкою судів були прийняті рішення про те, що В.ЮЩЕНКО поширював наклепи і які зобов’язали його вибачитись перед деякими депутатами від БЮТ і Юлією ТИМОШЕНКО.

Народний депутат наголосив, що В.ЮЩЕНКО обов’язково буде притягнутий до відповідальності за систематичне невиконання рішень судів, у тому числі за поширення наклепів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 січня, В.ЮЩЕНКО назвав офшори, куди Ю.ТИМОШЕНКО, за його твердженням, перерахувала кошти.

Він, зокрема, стверджує, що компанія ЄЕСУ заробила на газі 2 млрд. 271 млн. 221 тис. доларів, з них 1 млрд. було перераховано в один із офшорних банків на Тихоокеанському острові Науну, який знаходиться біля Соломонових островів. «Довідково хочу сказати, що на цьому острові живе 11 тисяч осіб, і з України здійснюються платежі компанією, якою керувала ТИМОШЕНКО. При цьому вона показує, що на варениках живе: кафе, яке працює у Дніпропетровську – варенична, – одягає і взуває родину ТИМОШЕНКО», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також розповів, що в інший офшорний банк на острові Мен було перераховано ще понад 401 млн. доларів.