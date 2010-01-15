Яценюк закликає Ющенка і Тимошенко зняти свої кандидатури

Кандидат на пост Президента України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК закликає своїх конкурентів Віктора ЮЩЕНКА і Юлію ТИМОШЕНКО зняти свої кандидатури з цих виборчих перегонів.

Як заявив А.ЯЦЕНЮК в ефірі радіостанції «Ера FM», якщо В.ЮЩЕНКО і Ю.ТИМОШЕНКО не на словах, а на ділі хочуть, щоб Україна відбулася, якщо дійсно переживають за долю країни, вони повинні зняти свої кандидатури на користь нового Президента.

Як повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, він виключив «силові сценарії» під час виборів-2010, при цьому зазначивши, що «протистояння буде неймовірне».

За його словами, у випадку виграшу чи то В.ЯНУКОВИЧА, чи то Ю.ТИМОШЕНКО на виборах, інша сторона не змириться зі своїм програшем. Він наголосив, що у випадку, коли «виграє ЯЦЕНЮК», то В.ЯНУКОВИЧ та Ю.ТИМОШЕНКО «швиденько об’єднуються в парламенті і будуть робити все для того, щоб сказати: «Дивіться, який хороший у нас молодий кандидат, але за три місяці він не впорався з тим, що ми руйнували 18 років, тому давайте його швиденько в імпічмент відправимо». «Ця трійця (ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ, ЮЩЕНКО) точно не заспокоїться», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЮЩЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ повинні усвідомити свою відповідальність за майбутнє країни. «Навряд чи це відбудеться, але інколи диво прозріння все-таки наступає», - зазначив він. При цьому А,ЯЦЕНЮК наголосив: «Якщо йде мова про те, що і ТИМОШЕНКО, і ЮЩЕНКО так переживають за долю Української держави, що вони дійсно хочуть, щоб Україна відбулася, якщо вони дійсно усвідомлюють свої помилки і розуміють, що час для виправлення цих помилок у них закінчився, вони повинні усвідомити, що у країни є можливість стати на новий курс, тоді для них є тільки один вихід – і ТИМОШЕНКО і ЮЩЕНКО повинні зняти свої кандидатури». На його думку, вони мають сказати: «Ми хочемо нового Президента в країні, ми прийняли рішення, що проти ЯНУКОВИЧА виходить новий кандидат - ЯЦЕНЮК. Ми його підтримуємо». За його словами, в такій ситуації «дуже легко спрогнозувати результати виборів». «Тут не треба бути великим політичним технологом», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК визнає, що такий сценарій малоймовірний. «Ці люди далі вірять в свою непогрішність. Вони далі вірять у своє месіанство. Вони далі думають, що над країною можна експериментувати», - заявив лідер «Фронту змін». “До речі, - додав він, - ТИМОШЕНКО обіймає посаду прем’єр-міністра, і взагалі дивно, чому вона бореться за посаду Президента».

А.ЯЦЕНЮК заявив, що вибори 2010 року – це вибори, на яких вирішується, чи відбудеться Українська держава. «Якщо вони не на словах, а на ділі дійсно хочуть, щоб ця держава відбулася, тоді країні потрібен новий Президент і новий курс, а від них потрібна політична відповідальність», - наголосив він. При цьому А.ЯЦЕНЮК додав, що «у владу треба гідно заходити і ще більш гідно виходити. Для них прийшов час вийти з цієї влади».