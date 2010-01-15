Україна потребує надійного Президента

Кандидат на пост Президента, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Україна потребує насамперед надійного главу держави.

Про це він заявив у четвер в ефірі телеканалу “1+1”.

На його переконання, Президент повинен бути професійним, відповідальним і спроможним виконувати все, про що говорить та обіцяє.

“Я не зовсім люблю ці ярлики – “ліберал”, “демократ”. Я надивився за своє життя, адже маю достатній досвід, і хочу сказати, що для нас є більш зрозумілими інші поняття”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що дуже високо цінить таку людську і професійну якість, як надійність.

“А це є запорукою успіху у будь-якому питанні. Для України повинен бути надійний Президент”, - переконаний кандидат на пост глави держави.