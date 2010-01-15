Виборці можуть повідомляти про порушення своїх прав на виборах

"Гаряча" телефонна лінія при Кабінеті міністрів у день голосування на президентських виборах 17 січня 2010 року та після нього прийматиме скарги громадян щодо порушення виборчих прав, а також заяви громадян про виявлені ними факти фальсифікацій виборчого процесу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Телефон "гарячої" телефонної лінії при Кабінеті міністрів: 0-800-507-309.