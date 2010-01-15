Імпортери при декларуванні митної вартості не подаватимуть інвойс

Кабінет Міністрів України відмінив пропозицію Міністерства фінансів, яке зобов`язувало імпортерів при декларуванні митної вартості товарів подавати митним органам фактуру (інвойс) рахунку з позначками митного органу країни-експортера.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету з регуляторної політики і підприємництва.

Як зазначили в Держкомпідприємництва, проект постанови, що передбачав таку норму, було внесено Мінфіном до порядку денного засідання уряду 4 листопада 2009 року з голосу. 16 листопада 2009 року комітет звернувся до Кабміну з листом, в якому зазначалася недоцільність запропонованих змін. Комітет звертав увагу уряду на те, що ухвалення рішення щодо обов`язкової подачі інвойсів з позначками митного органу країни-експорту створює істотні перешкоди для ведення підприємницької діяльності й призводить до штучного скорочення імпорту до України.

Слід зазначити, що законодавства більшості країн-експортерів не передбачають обов`язкового проставляння митними органами позначок на рахунку-фактурі. Рішення, запропоноване Мінфіном, могло стати причиною непорозумінь з іноземними партнерами, оскільки світові держави не зобов`язані виконувати регуляторні акти України.

Уряд підтримав звернення комітету, і на останньому засіданні 13 січня запропоновані зміни було скасовано.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2009 року виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ повідомив журналістам, що Кабінет Міністрів зобов`язав імпортерів надавати копію інвойса, зазсвідченого митницею країни, з якої вивозиться товар. «Це робиться для того, щоб уникнути схем оптимізації за зобов`язаннями за митними платежами», – пояснив І.УМАНСЬКИЙ.

Водночас, відповідну постанову уряду так і не було обнародувано.

Держмитслужба України неодноразово заявляла про те, що імпортери при ввезенні товару до України часто використовують для оптимізації платежів заниження вартості товарів, що імпортуються.

Інвойс (англ. invoice) – в міжнародній комерційній практиці документ, що надається продавцем покупцеві та містить перелік товарів, їх кількість і ціну, за якою вони будуть поставлені покупцеві, формальні особливості товару (колір, вага і т. д.), умови постачання і дані про відправника і одержувача. Виписка інвойса свідчить про те, що (крім випадків, коли постачання здійснюється за передоплатою) у покупця з`являється обов`язок cплатити за товар відповідно до зазначених умов.