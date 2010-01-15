Тігіпко звернувся до суду з приводу розсилки SMS-повідомлень

Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО звернувся у Солом`янський районний суд міста Києва з позовом до компанії "Астеліт" про захист, честі, гідності та ділової репутації з приводу поширення через розсилку SMS-повідомлень недостовірної інформації, що компрометує його.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, у разі позитивного розгляду позову оператору мобільного зв`язку "Lifе" доведеться публічно вибачитися перед кандидатом у президенти.

Крім того, С.ТІГІПКО вважає, що стільниковий оператор повинен вибачитися перед абонентами за самовільне використання їхніх особистих телефонів мобільного зв’язку.

Позов було подано 13 січня після факту розсилки текстових повідомлень, що містять недостовірну інформацію щодо С.ТІГІПКА.