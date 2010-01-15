Головне на 15 січня

Фінанси

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд (МВФ) - обіцяє відновити співпрацю з Києвом після завершення кампанії щодо виборів Президента. Про це напередодні сказав директор-розпорядник фонду Домінік СТРОСС-КАН, передає Reuters.

"Я впевнений, що коли завершиться цей звично невизначений період виборів, стане можливо відновити нормальні відносини", - сказав він журналістам.

Перший тур президентських виборів пройде 17 січня, другий призначено на 7 лютого.

Reuters відзначає, що ухвалена МВФ в листопаді 2008 року програма stand-by на 16,4 млрд. дол., з яких одержано 10,5 млрд. дол., допомогла Україні пережити гостру фазу економічної кризи.

Київ розраховував до кінця минулого року одержати черговий транш на 3,8 млрд. дол., проте у листопаді Д.СТРОСС-КАН сказав, що за умов жорсткого протистояння влади МВФ відновить роботу з Україною тільки після виборів.

Крім політичної невизначеності МВФ був незадоволений заходами щодо реформування фінансової системи і намірами влади збільшити зарплати за умов дефіциту фінансування бюджету і зростання боргу.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0670/8,0960 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 8,0650/8,0820 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0615/8,0880 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:00 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб за валютною парою CHF/UAH з ціною відсікання 7,86 грн. за швейцарський франк, а також купував і продавав долари США за курсом 7,99/8,01 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2726/0,2736 грн./рубль, а на 12:00 ціни підвищилися до 0,2730/0,2738 грн./рубль. На час закриття ціни досягли значень 0,2733/0,2743 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і становив 29,53 рублів за долар (+0,04).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4370/1,4510 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,6165/11,6595 грн./євро, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,6170/11,6435 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли поточного мінімуму – 11,5930/11,6340 грн./євро.

Національний банк України 20 січня проведе спеціальний аукціон з продажу доларів США, 22 січня – з продажу євро.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з повідомленням, загальна сума купівлі іноземної валюти не може перевищувати 50 тисяч доларів і трьох тисяч євро на календарний місяць за однією кредитною угодою.

Мінімальна сума заявки – 10 тис. дол. для аукціону 20 січня і 3 тис. євро – для аукціону 22 січня. При цьому не використану за призначенням валюту в сумі більш як 1 тисяча доларів і 1 тис. євро комерційний банк зобов`язаний продати Нацбанку. Залишок валюти в сумі до 1 тис. дол. і 1 тис. євро може бути використана банком на інші цілі.

Банкам дозволяється купувати валюту для дострокового погашення клієнтами заборгованості за кредитними договорами.

На сьогоднішньому спецаукціоні Національний банк України продавав валюту позичальникам за курсом 7,86 грн. за швейцарський франк.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Повідомляємо, що на валютному аукціоні Національного банку України з продажу швейцарського франка, який відбувся 15 січня 2010 року, курс відсікання становив 7,86 грн. за швейцарський франк. Національний банк України задовольняв заявки банків на купівлю іноземної валюти за курсом відсікання», – йдеться у телеграмі, при цьому сума проданої валюти не уточнюється.

Національний банк України попередив банки, що у разі подальшого ігнорування як орієнтиру усередненого курсу гривні може бути встановлена гранична маржа між курсом купівлі і продажу готівкової валюти.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

НБУ нагадав, що встановлювати граничну маржу він має право відповідно до доручення Президента України щодо вжиття заходів з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України і банківської системи.

“Національний банк України, виходячи з урівноваженої донині політики, яку проводили банки на готівковому сегменті валютного ринку України, таким правом не скористався», - наголошується у повідомленні.

Водночас регулятор зазначає, що результати аналізу статистичної звітності про встановлені банками курси купівлі-продажу іноземних валют для проведення готівкових валютно-обмінних операцій свідчать про те, що останнім часом різниця між курсами становить від 2% до 5,5%. «Така ситуація провокує виникнення негативних курсових очікувань з боку громадян, що призводить до підриву довіри до банківської системи, - йдеться у телеграмі. - Сподіваємося, що надалі з боку банків проводитиметься зважена політика, яка забезпечила б досягнення курсової стабільності в країні, а не отримання миттєвої вигоди від проведення операцій з іноземною валютою».

Вчора Нацбанк розіслав попереджувальні листи керівникам банків, які не дотримуються показника середньозваженого курсу гривні.

У грудні 2009 року річна інфляція (грудень до грудня) у зоні євро становила 0,9% проти 0,5% у листопаді, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 1,4% проти 1,0% у листопаді-2009.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з листопадом, у грудні-2009 було зареєстровано інфляцію у 0,3% в єврозоні та 0,2% - у ЄС-27.

У грудні 2009 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (-2,6%), Естонії (-1,9%) та Латвії (-1,4%).

Найбільша річна інфляція у грудні 2009 року була зафіксована в Румунії (5,6%), Литві (4.2%), Угорщині та Польщі (по 4,0%).

У грудні 2008 року річна інфляція становила 1,6% в зоні євро та 2,2% в ЄС-27.

Промисловість

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України в 2009 році зменшився на 20,6% порівняно з 2008 роком - до 229 млрд. 855,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, падіння обсягів роздрібного товарообігу за підсумками 12 місяців 2009 р. зафіксовано в усіх областях України.

Найбільше зниження - у Донецькій області – на 26,6%, до 20 млрд. 039,9 млн. грн.; Дніпропетровській – на 25,1%, до 19 млрд. 980,9 млн. грн.; а також у Полтавській, Хмельницькій і Луганській областях – на 24,2% – до 6 млрд. 063,4 млн. грн., 4 млрд. 317,4 млн. грн. і 7 млрд. 125,2 млн. грн. відповідно,

Міністерство промислової політики України підготувало проект постанови Кабінету Міністрів України, якою пропонується продовжити до 1 січня 2011 року дію нульової цільової надбавки на природний газ для хімічних підприємств – виробників азотних добрив.

Про це сказано в листі НАК «Нафтогаз України» Міністерству палива й енергетики від 14 січня ц.р., текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, уряд має намір внести відповідні зміни до Порядку внесення до спеціального фонду державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, затверджений рішенням уряду №442 від 11 червня 2005 року.

Проектом постанови пропонується, зокрема, встановити, що на обсяг природного газу, який використовується хімпідприємтсвами як сировина за окремими договорами з постачальником, збір у вигляді цільової надбавки стягується за нульовою ставкою до 1 січня 2011 року. При цьому перелік таких підприємств затверджує Мінпромполітики за погодженням з Міністерством фінансів і Державною податковою адміністрацією України.

Проект постанови Кабміну розглядався на урядовому комітеті 14 січня ц.р.

Новини ПЕК

Представники 11 держав підтримали реалізацію проекту Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору на базі Одеса-Броди-Плоцьк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента Польщі Леха КАЧИНСЬКОГО, відповідну заяву підписали учасники енергетичної конференції, котра відбулася 14 січня в Батумі (Грузія).

За даними канцелярії польського президента, декларацію підписали представники урядів та енергетичних фірм з Литви, Польщі, України, Грузії, Азербайджану, Туркменістану, Казахстану, Туреччини, Болгарії, Білорусії та Румунії.

Крім цього, серед підписантів є представник Єврокомісії, котрий також взяв участь в енергетичній конференції, котра відбулася замість Енергетичного форуму, який раніше планувався на цей же день, але був відмінений через те, що в ньому не зміг взяти участь український президент Віктор ЮЩЕНКО.

У прес-службі відзначають, що, крім проекту ЄАНТК, учасники конференції обговорили реалізацію проекту Nabucco та “Південний потік”, а також ситуацію в енергетичному секторі в Східній Європі.

У ході конференції було представлено ТЕО проекту ЄАНТК, який має на меті диверсифікацію поставок енергоносіїв в Європу, що має посилити її енергетичну безпеку.

„Енергетична конференція була важливим кроком в розмовах, оскільки присутні в Батумі представники Казахстану та Туркменістану взяли участь в схваленні спільної декларації”, - відзначає прес-служба.

Транзит природного газу по території України в 2009 році скоротився на 19,9% порівняно з 2008 роком.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти по території України в 2009 році скоротився на 11,4% порівняно з 2008 роком.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України в 2009 році скоротилося на 5,9%, газу – на 20,3%.

Натуральні показники транзиту нафти і газу Держкомстат не наводить.

Сільське господарство

В Україні в 2009 р. зібрано 46 млн. тонн зерна (у вазі після доробки), із них продовольчого зерна – 22,3 млн. тонн (48%), фуражного – 23,7 млн. тонн (52%).

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики, порівняно з 2008 р. виробництво зерна зменшилося на 13,7%, що викликане зниженням врожайності зернових культур (на 4,9 ц з 1 га, або на 14,2%).

Сільгосппідприємствами вироблено 35,8 млн. тонн зерна (78% загального валового збору), господарствами населення – 10,2 млн. тонн (22%).

У 2009 р. врожай рису зріс в 1,4 разу – до 142,9 тис. тонн, але за рахунок зниження врожайності виробництво всіх інших культур зернової групи (окрім кукурудзи) проти 2008 р. зменшилося: пшениці – на 19,3%, ячменю – на 6,2%, жита – на 9,3%, вівса – на 22,6%, гречки – на 21,6%, проса – на 36,9%. Скорочення виробництва кукурудзи на зерно (на 8,5%) викликане зменшенням зібраних площ при зростанні врожайності з 46,9 ц до 50,1 ц з 1 га.

В Україні під урожай 2009 р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 27 млн. га, порівняно з 2008 р. загальна посівна площа зменшилася на 0,1 млн. га (на 0,5%).

(УНІАН)