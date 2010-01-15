Курс НБУ на 18.01.10
21:30, 15 січня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 18.01.10100 USD – 800.1200 (15 січня – 800.2400) 100 EUR – 1150.0925 (15 січня – 1159.2277) 10 RUR – 2.7067 (15 січня – 2.7191) Облікові курси банківських металів на 18.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-90573.58 (15 січня-91027.30) 961 XAG 10 Срібло-1481.82 (15 січня-1486.85) 962XPT10Платина-128819.32(15 січня-126517.94) 964 XPD 10 Паладій-36165.42 (15 січня-34330.30)
Офіційний курс НБУ на 18.01.10100 USD – 800.1200 (15 січня – 800.2400)
100 EUR – 1150.0925 (15 січня – 1159.2277)
10 RUR – 2.7067 (15 січня – 2.7191)
Облікові курси банківських металів на 18.01.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-90573.58 (15 січня-91027.30)
961 XAG 10 Срібло-1481.82 (15 січня-1486.85)
962XPT10Платина-128819.32(15 січня-126517.94)
964 XPD 10 Паладій-36165.42 (15 січня-34330.30)
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