Курс НБУ на 18.01.10

Офіційний курс НБУ на 18.01.10100 USD – 800.1200 (15 січня – 800.2400) 100 EUR – 1150.0925 (15 січня – 1159.2277) 10 RUR – 2.7067 (15 січня – 2.7191) Облікові курси банківських металів на 18.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-90573.58 (15 січня-91027.30) 961 XAG 10 Срібло-1481.82 (15 січня-1486.85) 962XPT10Платина-128819.32(15 січня-126517.94) 964 XPD 10 Паладій-36165.42 (15 січня-34330.30)

Офіційний курс НБУ на 18.01.10 100 USD – 800.1200 (15 січня – 800.2400) 100 EUR – 1150.0925 (15 січня – 1159.2277) 10 RUR – 2.7067 (15 січня – 2.7191) Облікові курси банківських металів на 18.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-90573.58 (15 січня-91027.30) 961 XAG 10 Срібло-1481.82 (15 січня-1486.85) 962XPT10Платина-128819.32(15 січня-126517.94) 964 XPD 10 Паладій-36165.42 (15 січня-34330.30)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter