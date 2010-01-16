Сьогодні в Україні “день тиші”

В Україні сьогодні наступає “день тиші” перед призначеними на 17 січня виборами Президента.

Таким чином, сьогодні політична агітація заборонена, щоб у громадян був час обдумати свій вибір і ухвалити остаточне рішення.

Вночі всі передвиборні агітаційні матеріали мають бути зняті.

Як повідомляв УНІАН, на президентський пост претендують 18 кандидатів - Віктор ЮЩЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ, Арсеній ЯЦЕНЮК, Сергій ТІГІПКО, Володимир ЛИТВИН, Олександр МОРОЗ, Петро СИМОНЕНКО, Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій КОСТЕНКО, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Олег ТЯГНИБОК, Людмила СУПРУН, Сергій РАТУШНЯК, Олег РЯБОКОНЬ, Олександр ПАБАТ, Михайло БРОДСЬКИЙ та Василь ПРОТИВСІХ.

Президентські вибори відбудуться 17 січня.