У чотирьох областях України залишаються знеструмленими 105 населених пунктів

Внаслідок негоди

Станом на ранок 16 січня залишаються знеструмленими внаслідок негоди 105 населених пунктів у 4 областях України. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, знеструмленими залишаються, зокрема у Житомирській області 89 населених пунктів, у Миколаївській – 10, у Херсонській – 4 і Одеській – 2. Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

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