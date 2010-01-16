Вибори Президента України відбудуться без значних фальсифікацій.

Про це у коментарі газеті “Дзеркало тижня” (№1 за 15-22 січня 2010 року) заявив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир ПАНІОТТО.

“Президентські вибори в Україні пройдуть без значних фальсифікацій, оскільки використання адмінресурсу блоковане кількома кандидатами від різних центрів влади”, - пояснив свою думку експерт.

Він вважає, що “екс-фальсифікаторам виборів, а тепер – опозиціонерам сьогодні це не потрібно, а влада, яка втрачає бали під натиском кризи, не має такого ресурсу, як колись мали КУЧМА і ЯНУКОВИЧ”.

Також, за словами В.ПАНІОТТО, “Банкова веде свого кандидата, Грушевського – свого, тим самим значною мірою нейтралізуючи адмінспроби одне одного”.

На думку соціолога, негативну роль для лідера виборчих перегонів може зіграти його високий рейтинг.

“Електорат в такій ситуації має звичку розхолоджуватися, покладаючись на активність сусіда. Тоді як симпатики “другого”, навпаки, мобілізуються, щоб підтримати свого. Відсоток коректування тут, звісно, не позахмарний, але помітний”, - зазначив