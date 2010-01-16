МВС інформуватиме про стан на виборчих дільницях

У день голосування кожні дві години Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про стан на виборчих дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Кожні дві години в оперативному порядку ми будемо інформувати про ситуацію», - сказав він.