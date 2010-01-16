МВС виявило 6400 фальшивих заяв громадян

За зверненнями громадян та органів прокуратури Міністерство внутрішніх справ провело перевірку заяв виборців, які виявили бажання голосувати вдома і з’ясувало, що 6400 з них сфальсифіковані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, в тому числі окремі з цих сфальшованих заяв були написані від імені померлих людей. Всього ж, як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, про голосування вдома офіційно заявили за даними на вчорашній день 781290 громадян, з яких найбільше в Донецькій області (майже 95 тис.), в Харківській та Луганській (по 56 тис.). Крім того, органи внутрішніх справ порушили 94 кримінальні справи за фактами спроб підкупу виборців. Найбільше таких справ у Тернопільській області та в місті Києві.

Разом з тим органами МВС було отримано 656 заяв про порушення виборчого законодавства. З них 80 про хуліганські дії, 66 – про спроби підкупу, 15 – про втрати печаток тощо. Також Ю.ЛУЦЕНКО акцентував увагу на тому факті, що наразі за виявленими сфальшованими заявами про голосування вдома порушені кримінальні справи і відповідно до чинного законодавства кримінальна відповідальність за це тягне за собою позбавлення волі на термін до 6 років.

Відтак, Ю.ЛУЦЕНКО порекомендував громадянам «не випробувати на міцність МВС і голосувати виключно за позовом душі і серця».