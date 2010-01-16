Анонс на 18 січня

9-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція депутатів Сейму Республіки Польща і відомих польських політологів, які з наглядовою місією були присутні на першому турі виборів Президента України на тему: “Вибори президента і європейські перспективи для України: перший погляд з Євросоюзу”. До складу делегації входять: Адам Ліпінські, голова постійної комісії Сейму Речипосполітої Польщі «Україна - Польща», і співголова постійної комісії Сейму «Східне Партнерство», Адам Гофман, член постійної комісії ЦЄ по євроінтенрації України і голова постійної комісії Сейму Польщі по підготовці Євро-2012, Міхал Вьюркевич, президент Інституту політичних досліджень і аналізів, депутати Сейму Республіки Польща Маріуш Каміньські, Давид Богдан Яцкевіч, Адам Максим Рогацкі та ряд відомих вчених - політологів і соціологів з провідних університетів Польщі. Делегація вела безпосереднє спостереження за ходом голосування в Києві, Сумській і Чернігівській областях, провела ряд зустрічей у штабах кандидатів у Президенти, і першою з міжнародних наглядових місій виступить з незалежною оцінкою ходу виборів в Україні. Основна увага на прес-конференції буде приділена геополітичним наслідкам виборів в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях .

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10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція керівництва Комітету виборців України на тему: «Попередня оцінка голосування і підрахунку голосів на виборах Президента України 17 січня 2010 року». У роботі візьме участь Олександр Черненко, голова Правління КВУ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 464-5435. Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Підсумки незалежного екзит-пола щодо результатів виборів у Донецькій області”. У роботі візьмуть участь експерти Агентства моделювання ситуації і Центру соціальних технологій «Социополіс» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Попередня заява Міжнародного Республіканського Інституту про результати спостереження за виборами Президента України 2010". Учасники: конгресмен США Джім Колбі, віце-президент Міжнародного Республіканського Інституту Джуді Ван Рест, директор департаменту країн СНД Міжнародного Республіканського Інституту Стів Нікс, директор департаменту країн СНД Міжнародного Республіканського Інституту Кріс Холзен (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 5813242; 5813241. Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

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13-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Результати спостереження Міжнародної місії із спостереження за виборами ENEMO в день голосування”. Міжнародна місія із спостереження за виборами ЕNЕМО почала свою роботу 1 грудня 2009 року. З 15 грудня 2009 року 50 довгострокових спостерігачів проводили довгострокове спостереження в усіх областях України. 400 короткострокових спостерігачів з 15 країн-членів ENEMO було направлено в усі регіони України для проведення спостереження за всіма процедурами в день голосування 17 січня 2010 року. Учасники ENEMO: Таськін Рахімбек - голова міжнародної місії спостереження; Іван Івкович – заступник голови місії; Флорін Поєнару, Алі Алієв - координатори довгострокових спостерігачів, під час прес-конференції оприлюднять Звіт про проведене спостереження у день виборів (ул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: 234-24-77, 234-24-78.

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Конституційний Суд України обнародує прийняте 12 січня Рішення у справі щодо конституційного подання товариства з обмеженою відповідальністю „Міжднародний фінансово-правовий консалтинг“ про офіційне тлумачення частини третьої статті 99 Цивільного кодексу України. Суддя-доповідач у справі - Віктор Шишкин (вул.. Жилянськая, 14). Потрібна акредитація. Телефони: 238-10-80, 238-11-38 до 16-30 15 січня і до 12-30 18 січня.

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