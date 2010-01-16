СБУ за добу задокументувала 18 порушень виборчого законодавства

Протягом останньої доби Служба безпеки України процесуально задокументовано і передала до органів прокуратури 18 фактів порушення виборчого законодавства у ході виборів Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, найбільш поширеними порушеннями виборчого законодавства виявилися внесення до списків виборців осіб, що померли, осіб, які не проживають за вказаними адресами, недієздатних осіб, а також не внесення до списку виборців громадян, які проживають у даному територіальному виборчому окрузі.

Також виявлені факти підкупу виборців і схиляння працівників підприємств, організацій, установ та студентів навчальних закладів до голосування за певного кандидата службовими особами.

Разом з тим спецслужба заявляє про порушення з боку членів виборчих комісій і констатує випадки недостатнього матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць.