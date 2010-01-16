У Донецьку створено всі умови для проведення голосування по виборах Президента України, що відповідають усім вимогам Центральної виборчої комісії.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО. «Ми перевірили вибірково практично в усіх районах стан і умови проведення виборчої кампанії, умови відповідають вимогам ЦВК, - сказав мер. - І всі питання, які стосуються життєзабезпечення, резервного електропостачання, на випадок погіршення погодних умов, усі питання вирішені».

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО констатував, що в Донецьку організовано 5 окружних виборчих комісій, 421 дільниця для голосування з них 42 спеціальні, які знаходяться в лікувальних установах міста. У списки для голосування, згідно з реєстром виборців і уточнених списків після роботи з реєстром виборців, внесено 719 517 чоловік, зазначив мер. І додав, що станом на сьогодні (на 12.00) дільничні комісії всіх 5 округів одержали бюлетені, проведені засідання виборчих комісій і організована робота відповідно до чинного законодавства.

На даний момент з посвідченнями ЦВК в ранзі міжнародних спостерігачів у Донецьк прибули 77 спостерігачів, додав мер.