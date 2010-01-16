У Сумській області зіпсовані 8027 виборчих бюлетенів

Напередодні виборів у Сумській області були зіпсовані 8027 виборчих бюлетенів.

Про це УНІАН повідомили у СЗГ ГУ МВС України в Сумській області.

Як встановлено, невідома особа, назвавшись представником виборчої комісії, зателефонувала на виборчі дільниці і повідомила про вибуття одного з кандидатів на пост Президента України, зобов’язавши голів поставити відповідні відмітки в бюлетенях. Що й було зроблено, хоча інформація і не відповідала дійсності. Такі факти міліція зафіксувала на семи виборчих дільницях в Путивльському, Буринському, Охтирському районах та місті Суми. Наразі прокуратура області проводить детальну перевірку і з’ясовує обставини надзвичайної події. Зіпсовані бюлетені найближчим часом будуть замінені на нові в повному обсязі.

«Правоохоронці запевняють, що зроблять все можливе, аби уникнути всіляких порушень під час виборчого процесу, а бажаючих порушити закон попереджають про кримінальну відповідальність. Зі всіма питаннями щодо правоохоронного забезпечення виборів Президента України на території Сумської області громадяни можуть звертатися за телефонами оперативного штабу ГУМВС», - повідомила співробітник СЗГ ГУ МВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА.