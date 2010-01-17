Розпочалися вибори Президента України

На пост претендують 18 кандидатів

Розпочалися вибори Президента України. На президентський пост претендують 18 кандидатів – Віктор ЮЩЕНКО, Юлія ТИМОШЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ, Арсеній ЯЦЕНЮК, Сергій ТІГІПКО, Володимир ЛИТВИН, Олександр МОРОЗ, Петро СИМОНЕНКО, Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій КОСТЕНКО, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Олег ТЯГНИБОК, Людмила СУПРУН, Сергій РАТУШНЯК, Олег РЯБОКОНЬ, Олександр ПАБАТ, Михайло БРОДСЬКИЙ та Василь ПРОТИВСІХ. За даними Центральної виборчої комісії, орієнтовна кількість виборців - 36 576 763 особи. Виборчі дільниці відкрились о 8.00 і працюватимуть до 20.00. Їхню діяльність координують 225 територіальних виборчих комісій. У закордонному виборчому окрузі створено 113 виборчих дільниць. До Державного реєстру виборців внесено понад 400 тисяч закордонних виборців – громадян України. На виборах працюють, за даними ЦВК, 3149 офіційних міжнародних спостерігачів, зареєстрованих від іноземних держав та міжнародних організацій.

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