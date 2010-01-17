У штабі Ющенка результати екзит-полів не коментують

У штабі кандидата на пост Президента України Віктора ЮЩЕНКА не хочуть коментувати результати екзит-полів.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що штаб коментуватиме лише офіційні результати виборів.

«Тоді ми визначимо свою позицію», - сказав він.

Разом зі тим, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, на даний момент можна констатувати, що вибори відбулись демократично і без суттєвих порушень.

Як повідомляв УНІАН, за даними декількох екзит-полів, за В.ЮЩЕНКО проголосували близько 6% виборців.