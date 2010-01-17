БЮТ проводить паралельні підрахунки голосів

БЮТ проводить три паралельні підрахунки голосів

Блок Юлії Тимошенко проведе три паралельні підрахунки голосів першого туру виборів президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив керівник виборчого штабу БЮТ, перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

Зокрема, вже за декілька годин в БЮТ будуть попередні дані виборів, передані за допомогою телефонного зв’язку з дільниць. Крім того, за словами О.ТУРЧИНОВА, за 4-5 годин будуть матеріали на базі електронного підрахунку голосів, завдяки скануванню протоколів з дільниць. При цьому зранку 18 січня в БЮТ будуть 100% копій протоколів з мокрими печатками і підписами членів дільничних комісій. «Я сподіваюсь, що не буде проведено масштабних фальсифікацій, які могли б повністю зіпсувати розстановку кандидатів», - сказав О.ТУРЧИНОВ.