Тимошенко: Рука Януковича не ляже на Пересопницьке Євангеліє
Кандидат коментує результати екзит-полів
Юлія Тимошенко заявляє, що Віктор Янукович ні за яких обставин не стане президентом.
Про це вона сказала на прес-конференції у своєму штабі після оголошення результатів екзит-полів, повідомляє "Українська правда".
Тимошенко подякувала усім, хто проголосував за неї.
"Я ні за яких обставин не підведу вас. Ви ніколи не пошкодує про свій вибір", - сказала вона.
Водночас, на думку Тимошенко, результати екзит-полів говорять про те, що "Україна залишиться європейською демократичною країною".
"Це значить, що шансу у Януковича, який представляє кримінальні кола, не існує... Я переконана, що рука Януковича ніколи не ляже на Пересопницьке Євангеліє для того, щоб президент прийняв присягу", - сказала вона.
"І це є очевидний, яскравий підсумок першого туру", - додала вона.