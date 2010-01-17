Глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО не виключає, що вибори будуть зірвані. Про це вона сказала в інтерв’ю журналістам сьогодні.

«Я нічого не виключаю, з врахуванням того, що сьогодні відбулося, коли в день виборів отримали дуже цікаві рішення судів», - сказала вона.

Також В.УЛЬЯНЧЕНКО зауважила, що є питання відносно легітимності багатьох рішень Центральної виборчої комісії.

“У цій ситуації я не виключаю нічого, і, мені здається, що дві найбільші політичні сили і найбільші фракції в парламенті саме до цього і вели», - сказала глава СП, звернувши увагу на недосконалість закону про вибори Президента України.

В.УЛЬЯНЧЕНКО зауважила, що БЮТ і ПР так і не внесли змін до цього закону, щоб убезпечитись від фальсифікацій.

«Була надія кожного робити речі по-своєму, і в тому числі ситуація з легітимністю чи нелегітимністю одного з членів ЦВК – це теж певна технологія», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

«Це може бути дуже серйозним приводом для невизнання виборів, або до різного роду фальсифікацій», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи бачить вона можливість оскарження виборів, якщо Партію регіонів та БЮТ влаштують результатів першого туру, В.УЛЬЯНЧЕНКО порадила почекати. «Давайте ми подивимось закінчення (виборів), довезення протоколів до ЦВК і побачимо, як будуть діяти ці дві політичні сили і на що вони сподівалися, коли, власне, привели до такої, я б сказала, нелегітимності і в законі про вибори, і в Центральній виборчій комісії», - сказала глава СП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі Апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив ряд рішень, які стосуються процедури голосування. Заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА зранку повідомила, що до комісії надійшло рішення Київського апеляційного адміністративного суду про те, що голосування вдома дозволяється лише за наявності медичної довідки про нездатність виборця самостійно прийти на дільницю. За її словами, це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Також суд скасував рішення Центральної виборчої комісії, яке дозволяло вносити у день голосування у списки виборців зміни за рішенням дільничних виборчих комісій. Крім того, суд виніс рішення про відновлення на посаді члена ЦВК Анатолія ПИСАРЕНКА.