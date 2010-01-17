ЦВК обіцяє перші результати через 6 годин

Перші результати підрахунку голосів на виборах Президента України можна очікувати за 6 годин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член Центральної виборчої комісії Юрій ДОНЧЕНКО.

«За інформацією, яка є в Центральній виборчій комісії, усе в порядку, усі дільниці зачинились нормально. Члени дільничних виборчих комісій приступили до наступного етапу, вони перейшли до режиму підрахунку голосів», - сказав Ю.ДОНЧЕНКО.

Він повідомив, що перші результати від територіальних виборчих комісій у ЦВК очікують за 6-7 годин, а результати підрахунку голосів на дільничних виборчих комісіях будуть раніше.