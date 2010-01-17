Тимошенко заявляє, що готова до переговорного процесу

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО готова до переговорів з усіма кандидатами щодо підтримки її кандидатури у другому турі.

Про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

«З сьогоднішнього дня я відкрита до переговорного процесу для того, щоб можна було рухатися далі об’єднаними демократичними силами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, завдання всіх демократичних сил зробити так, щоб у другому турі на жоден голос більше не отримав Віктор ЯНУКОВИЧ.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що кожен додатковий голос, який може піти з демократичного табору буде просто незрозумілим. «Я знаю, що штаб ЯНУКОВИЧА розташований в «Зоряному», але його зоряний шлях завершується. Це я можу вам відверто сказати. Це остання його хода на президентську посаду в Україні. І думаю, що в першому турі зрозуміло, що вона увінчалась абсолютним провалом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зауважила, що розуміє всіх виборців, які в першому турі голосували за всіх інших демократичних кандидатів. «Ми зробимо все, щоб далі демократичні сили йшли як монолітна вагома сила, яка буде рухати країною до європейської цивілізації. Я розумію тих людей, які голосували за ТІГІПКА і ЯЦЕНЮКА – вони хочуть змін, і я зможу забезпечити їм ці зміни… Я розумію тих громадян України, які голосували за ЮЩЕНКА, вони хочуть, щоб Україна як незалежна держава була», - сказала вона.