Тимошенко заявляє, що всі екзит-поли, окрім національного, замовні

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що дані більшості екзит-полів спотворені, оскільки вони є замовними.

Про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

«Я думаю, що всі ви розумієте і знаєте, що є тільки один екзит-пол, який не був замовлений, який не був проплачений, який не працював на коло, яке оточує ЯНУКОВИЧА – це саме національний екзит-пол», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що всі інші екзит-поли - це є просто замовні піар-технології, які спрямовані на те, щоб дати можливість В.ЯНУКОВИЧУ сфальсифікувати дані виборів. «Але ми не дозволимо цього зробити. І я як кандидат в президенти ніколи не допущу, щоб країна звернула з того шляху, на який вона впевнено стала в 2004 році», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного екзит-полу, Віктор ЯНУКОВИЧ отримав на виборах Президента України 31,5% голосів виборців, Ю.ТИМОШЕНКО - 27,2%.