Дані Національного екзит-полу:

Віктор ЯНУКОВИЧ - 31,5

Юлія ТИМОШЕНКО - 27,2

Сергій ТІГІПКО - 13,5

Арсеній ЯЦЕНЮК - 7,8

Віктор ЮЩЕНКО - 6,0

Петро СИМОНЕНКО - 2,8

Володимир ЛИТВИН - 2,4

Олег ТЯГНИБОК - 2,1

Анатолій ГРИЦЕНКО - 1,7

Інна БОГОСЛОВСЬКА - 0,4

Олександр МОРОЗ - 0,5

Юрій КОСТЕНКО - 0,2

Людмила СУПРУН - 0,2

Василь ПРОТИВСІХ - 0,1

Олександр ПАБАТ - 0,2

Михайло БРОДСЬКИЙ - 0,07

Сергій РАТУШНЯК - 0,07

Олег РЯБОКОНЬ - 0,03

Голова фонду “Демократичні ініціативи” Ілько КУЧЕРІВ зазначив, що під час екзит-полу було опитано 12 тис. 340 осіб. Рівень відповідей всього обсягу опитаних склав 74%.

Максимальна похибка у лідерів виборів може становити, за словами І.КУЧЕРІВА, менше 1%, у С.ТІГІПКА - 1%.

Таку похибку І.КУЧЕРІВ пояснив тим, що незадовго до оприлюднення результатів екзит-полів на сайти “ІнтерМедіаКонсалтингу” та фонду “Демократичні ініціативи” було скоєно хакерську атаку.

За його словами, незалежно від цього похибка не буде більшою за вказані показники.

Уточнені результати цього екзит-полу будуть оприлюднені о 23.00.