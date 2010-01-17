Дані Національного екзит-полу
Різниця між Януковичем і Тимошенко - менше 5%
Дані Національного екзит-полу:
Віктор ЯНУКОВИЧ - 31,5
Юлія ТИМОШЕНКО - 27,2
Сергій ТІГІПКО - 13,5
Арсеній ЯЦЕНЮК - 7,8
Віктор ЮЩЕНКО - 6,0
Петро СИМОНЕНКО - 2,8
Володимир ЛИТВИН - 2,4
Олег ТЯГНИБОК - 2,1
Анатолій ГРИЦЕНКО - 1,7
Інна БОГОСЛОВСЬКА - 0,4
Олександр МОРОЗ - 0,5
Юрій КОСТЕНКО - 0,2
Людмила СУПРУН - 0,2
Василь ПРОТИВСІХ - 0,1
Олександр ПАБАТ - 0,2
Михайло БРОДСЬКИЙ - 0,07
Сергій РАТУШНЯК - 0,07
Олег РЯБОКОНЬ - 0,03
Голова фонду “Демократичні ініціативи” Ілько КУЧЕРІВ зазначив, що під час екзит-полу було опитано 12 тис. 340 осіб. Рівень відповідей всього обсягу опитаних склав 74%.
Максимальна похибка у лідерів виборів може становити, за словами І.КУЧЕРІВА, менше 1%, у С.ТІГІПКА - 1%.
Таку похибку І.КУЧЕРІВ пояснив тим, що незадовго до оприлюднення результатів екзит-полів на сайти “ІнтерМедіаКонсалтингу” та фонду “Демократичні ініціативи” було скоєно хакерську атаку.
За його словами, незалежно від цього похибка не буде більшою за вказані показники.
Уточнені результати цього екзит-полу будуть оприлюднені о 23.00.