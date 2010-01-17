Тігіпко не має наміру підтримувати жодного з кандидатів
22:51, 17 січня 2010Різне
0
У другому турі
Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО не має наміру підтримувати в другому турі жодного з кандидатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні в ході прес-конференції в своєму штабі в Києві.
«Я вірив, що мій виборець розумна людина. Я радити зараз не буду. Він сам визначиться», - сказав С.ТІГІПКО. «Я нікого підтримувати не буду, як і обіцяв, тим більше, я не почув від лідерів того, за рахунок чого вони хочуть змінити країну», - сказав він. Разом із тим він зазначив, що на сьогодні не веде переговорів про якісь посади в новому уряді.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter