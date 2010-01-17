Перша інформація з ЦВК: лідирує Тимошенко

За результатами опрацювання 0,17% виборчих бюлетенів у першому турі виборів Президента лідирує ТИМОШЕНКО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА.

За результатами опрацювання 0,17% бюлетенів Ю.ТИМОШЕНКО набрала 34,12% голосів виборців, сказав він.

На другому місці Віктор ЯНУКОВИЧ – 29,49%, на третьому – Сергій ТІГІПКО – 7,64%, на четвертому - Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,85%.

Далі йдуть Віктор ЮЩЕНКО (6,16%), Петро СИМОНЕНКО (3,6%), Володимир ЛИТВИН (3,57%), Олег ТЯГНИБОК (1,69%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,24%), Олександр МОРОЗ (0,89%).

За словами А.МАГЕРИ, ці дані він оприлюднив за результатами електронних протоколів, які отримала ЦВК від дільничних комісій.