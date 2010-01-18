Результати обробки 60,14% протоколів

За результатами опрацювання 60,14% електронних протоколів виборчих комісій у першому турі виборів Президента Віктор ЯНУКОВИЧ набрав 36,38% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО - 24,41%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані, що надходять до Центральної виборчої комісії з виборчих дільниць.

На третьому місці – Сергій ТІГІПКО (13,22%), на четвертому – Арсеній ЯЦЕНЮК (6,84%), на п’ятому - Віктор ЮЩЕНКО (4,97%).

Далі йдуть Петро СИМОНЕНКО (3,62%), Володимир ЛИТВИН (2,37%), Олег ТЯГНИБОК (1,34%), Анатолій ГРИЦЕНКО (1,21%), Інна БОГОСЛОВСЬКА (0,42%). Не підтримали жодного кандидата - 2,22% виборців.