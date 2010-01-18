ЦВК вже опрацювала 80,27% протоколів

Янукович - 35,76% голосів, Тимошенко – 24,72%...

Станом на 10.00 Центральна виборча комісія опрацювала 80,27% протоколів дільничних виборчих комісій: Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,76% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 24,72%. Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднено на моніторах у ЦВК. Наступними за цими двома кандидатами йдуть: Сергій ТІГІПКО – 13,05%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,96%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,33%, Петро СИМОНЕНКО – 3,56%, Володимир ЛИТВИН – 2,34%, Олег ТЯГНИБОК – 1,42%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,2%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,42%, не підтримали жодного з кандидатів – 2,21%.

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