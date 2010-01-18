ЦВК опрацювала 85,61% протоколів

Янукович залишається лідером

Станом на 11.00 Центральна виборча комісія опрацювала 85,61% протоколів дільничних виборчих комісій: Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,47% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 24,88%. Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднено на моніторах у ЦВК. Наступними за цими двома кандидатами йдуть: Сергій ТІГІПКО – 13,05%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,98%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,42%, Петро СИМОНЕНКО – 3,55%, Володимир ЛИТВИН – 2,34%, Олег ТЯГНИБОК – 1,44%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,21%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,42%. Не підтримали жодного з кандидатів – 2,21% виборців.

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