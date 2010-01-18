Мережа ProStor відкрила магазин у Запоріжжі

Парфюмерно-косметична мережа ProStor 16 січня цього року відкрила десятий магазин у Запоріжжі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, загальна площа магазину складає 143 кв. м, торгова – 124,4 кв.м.

Усього в Україні працює 117 магазинів краси і подарунків ProStor.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфюмерії і косметики з 2005 року.

На 14 грудня 2009 року мережа складається з 117 магазинів у Центрально-східному і Південному регіонах України. Сукупна торгова площа магазинів ProStor перевищує 18 тис. кв.м.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».