ЦВК опрацювала 90,03% протоколів

Янукович залишається лідером

Станом на 12.40 Центральна виборча комісія опрацювала 90,03% протоколів дільничних виборчих комісій: Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,39% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 24,97%. Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані оприлюднено на моніторах у ЦВК. Наступними за цими двома кандидатами йдуть: Сергій ТІГІПКО – 13,07%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,98%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,42%, Петро СИМОНЕНКО – 3,54%, Володимир ЛИТВИН – 2,33%, Олег ТЯГНИБОК – 1,45%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,21%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,42%. Не підтримали жодного із кандидатів у президенти 2,21% виборців.

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