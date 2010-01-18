ЦВК опрацювала 91,16% протоколів

Янукович залишається лідером

За останніми даними, які надходять до ЦВК, опрацьовано 91,16% протоколів дільничних виборчих комісій, за результатами яких Віктор ЯНУКОВИЧ отримав 35,34% голосів виборців, Юлія ТИМОШЕНКО – 24,97%. Як передає кореспондент УНІАН, відповідні дані містяться на моніторах ЦВК. Наступними за цими двома кандидатами йдуть: Сергій ТІГІПКО – 13,05%, Арсеній ЯЦЕНЮК – 6,98%, Віктор ЮЩЕНКО – 5,48%, Петро СИМОНЕНКО – 3,54%, Володимир ЛИТВИН – 2,33%, Олег ТЯГНИБОК – 1,45%, Анатолій ГРИЦЕНКО – 1,21%, Інна БОГОСЛОВСЬКА – 0,42%. Не підтримали жодного з кандидатів 2,21% виборців.

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