БЮТ не оскаржуватиме результати першому туру голосування

Керівник центрального виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що БЮТ не оскаржуватиме у судовому порядку результати голосування у першому турі виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Наш центральний штаб, наш кандидат прийняли рішення не звертатися до суду для оскарження результатів виборів у першому турі», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, оскарження результатів першого туру голосування може ускладнити підготовку і проведення другого туру. «Такі дії тільки ускладнять процес, можуть затягнути проведення другого туру і взагалі бути використані для того, щоб зірвати виборчий процес», - пояснив він.

Керівник штабу впевнений, що у другому турі Ю.ТИМОШЕНКО отримає переконливу перемогу. «Результати першого туру свідчать про те, що більшість наших громадян не підтримають ніколи криміналітет, прихід до влади кланів, які не планують працювати на національні інтереси держави. Більшість громадян проголосувала за демократичний розвиток України, за європейський розвиток нашої держави. Більшість громадян проголосувала за тих кандидатів, які дійсно можуть представляти державу», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.