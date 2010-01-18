Громадяни України в Естонії за Януковича

Громадяни України, які проживають в Естонії, на президентських виборах 17 січня проголосували за Віктора ЯНУКОВИЧА, який одержав більш як 70% їх голосів. Про це повідомило у понеділок Посольство України в Таллінні, передає РІА «Новости».

За В.ЯНУКОВИЧА віддали свої голоси 1052 виборців із 1496 громадян України, які взяли участь в голосуванні, що становило 70,32%. На другому місці - нинішній прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка одержала 137 голосів (9,16%). Третє місце посів лідер партії "Сильна Україна" Сергій ТІГІПКО, який набрав 113 голосів (7,55%). Нинішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО одержав 54 голоси (3,6%).

На минулих президентських виборах у 2004 році більше 70% голосуючих в Естонії громадян України також віддали свої голоси В.ЯНУКОВИЧУ, нинішній Президент В.ЮЩЕНКО одержав тоді трохи більше 20% голосів.

Явка виборців в Естонії на нинішніх виборах була більш як на 20% вище, ніж на виборах у 2004 році.

В Естонії проживають 4143 громадяни України, які мають право голосу.

За даними ЦВК України, після підрахунку 95,18% протоколів В.ЯНУКОВИЧ набирає 35,42% голосів, Ю.ТИМОШЕНКО - 24,95%.